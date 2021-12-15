Кулеба: Партнеры видят – ситуацию обостряет именно РФ. Вместе возвращаем ее к переговорам
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сегодняшняя встреча руководства Украины, Германии и Франции – важный политический сигнал, страны общими усилиями возвращают Россию за стол переговоров. Об этом он написал в Twitter.
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По словам Кулебы, сегодня на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом президент Украины Владимир Зеленский "четко доказал нашу позицию и подчеркнул: Украина при любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы".
"Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует урегулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", – написал он.
Также встречу уже прокомментировал Макрон, заявив, что нельзя игнорировать напряженность и попытки дестабилизации у восточных соседей Евросоюза.
Он напомнил о своем вчерашнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого "подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины".
"Минские договоренности должны соблюдаться… Нам нужно найти надежное решение конфликта в Донбассе. Германия и Франция продолжают свое посредничество в этом в рамках нормандского формата", – отметил Макрон.
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