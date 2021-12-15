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Кулеба: Партнеры видят – ситуацию обостряет именно РФ. Вместе возвращаем ее к переговорам

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 20:59
Кулеба: Партнеры видят – ситуацию обостряет именно РФ. Вместе возвращаем ее к переговорам - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сегодняшняя встреча руководства Украины, Германии и Франции – важный политический сигнал, страны общими усилиями возвращают Россию за стол переговоров. Об этом он написал в Twitter.

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По словам Кулебы, сегодня на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом президент Украины Владимир Зеленский "четко доказал нашу позицию и подчеркнул: Украина при любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы".

"Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует урегулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", – написал он.

Кулеба: Партнеры видят – ситуацию обостряет именно РФ. Вместе возвращаем ее к переговорам

Также встречу уже прокомментировал Макрон, заявив, что нельзя игнорировать напряженность и попытки дестабилизации у восточных соседей Евросоюза.

Он напомнил о своем вчерашнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого "подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Минские договоренности должны соблюдаться… Нам нужно найти надежное решение конфликта в Донбассе. Германия и Франция продолжают свое посредничество в этом в рамках нормандского формата", – отметил Макрон.

Кулеба: Партнеры видят – ситуацию обостряет именно РФ. Вместе возвращаем ее к переговорам

Кулеба: Партнеры видят – ситуацию обостряет именно РФ. Вместе возвращаем ее к переговорам

Кулеба: Партнеры видят – ситуацию обостряет именно РФ. Вместе возвращаем ее к переговорам

Кулеба: Партнеры видят – ситуацию обостряет именно РФ. Вместе возвращаем ее к переговорам
  • 9 ноября 2021 года МИД Франции обвинил во лжи Лаврова, который утверждал, что Франция и Германия не ответили на предложения РФ о встрече в нормандском формате.
  • Франция поддержала подход США, Германии, Италии и Великобритании о необходимости возобновления переговоров в рамках нормандского формата.
  • 7 декабря прошли переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. LIGA.net вела хронику этого события. После переговоров Белый дом заявил, что Байден хочет организовать переговоры "на самом высоком уровне" между этими союзниками по Альянсу и Москвой.
  • Сегодня, 15 декабря, Зеленский встретился с Шольцом и Макроном. Главной темой была угроза нового вторжения РФ в Украину. Они согласились, что необходимо продолжать работать в Нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко 

Оксана Житнюк
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