Кулеба предостерег перед визитом Сийярто: Нельзя приехать в Киев и диктовать тут условия

Никто не может диктовать Украине свои условия, заявил в эфире телеканала Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед приездом в Киев главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

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"Я жду от своего венгерского коллеги и настроения, и конкретных идей о том, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга. Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать тут условия", – заявил Кулеба.

Сегодня, 27 января, Сийярто прибывает в Киев с рабочим визитом.

25 октября 2020 года, во время местных выборов в Украине, в МИД Венгрии призвали жителей Закарпатья проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны".

30 ноября СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители заявили, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".

После этого Сийярто записал видео с критикой действий СБУ, в котором пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.

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Денис Юдин

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