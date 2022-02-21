Кулеба предложил новый формат переговоров по миру. В списке есть США, Россия, Украина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил новый формат мирных переговоров: пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия и Турция. Об этом он заявил в Брюсселе, передает пресс-служба МИД.
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"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", – сказал он.
Пятью постоянными членами Совбеза ООН являются США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.
Кулеба считает, что озвученный им формат является оптимальным и для обсуждения текущей ситуации у границ Украины.
При этом глава МИД также приветствовал возможный саммит между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным.
- С конца прошлой недели оккупанты резко усилили обстрелы на Донбассе, Россия запустила волну провокаций и фейков.
- 18 января Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину.
- В ночь с 20 на 21 февраля Байден согласился встретиться с Путиным, если не будет нового вторжения РФ в Украину. Саммит по безопасности предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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