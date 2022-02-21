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Кулеба предложил новый формат переговоров по миру. В списке есть США, Россия, Украина

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 13:03
Кулеба предложил новый формат переговоров по миру. В списке есть США, Россия, Украина - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил новый формат мирных переговоров: пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия и Турция. Об этом он заявил в Брюсселе, передает пресс-служба МИД.

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"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", – сказал он.

Пятью постоянными членами Совбеза ООН являются США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.

Кулеба считает, что озвученный им формат является оптимальным и для обсуждения текущей ситуации у границ Украины.

При этом глава МИД также приветствовал возможный саммит между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным.

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Марк Сировой
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