Кулеба: Путин и Лукашенко скоро встретятся еще раз, 19 декабря не было критических решений
Российский диктатор Владимир Путин и его "коллега" из Беларуси Александр Лукашенко на встрече 19 декабря не приняли каких-либо "критических" решений, однако в скором времени они планируют еще одни переговоры. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, по информации Украины, на встрече Путина и Лукашенко в Минске 19 декабря не были приняты "критические" решения, однако глава Кремля продолжает склонять беларуского диктатора к максимальному содействию армии РФ.
Он отметил, что ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси сегодня находятся под полным контролем россиян.
Также министр заявил, что в ближайшее время запланирована еще одна встреча Путина и Лукашенко — точных сроков Кулеба не называл.
"Что бы не происходило, мы уже научены и готовы к любым сценариям", — подчеркнул дипломат.
- 19 декабря, на фоне заявлений военно-политического руководства Украины о возможном новом наступлении оккупантов из Беларуси, в Минске встретились диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко.
- Соединенные Штаты обещают "должным образом" отреагировать на действия Лукашенко, если он окажет "дополнительную" помощь российским оккупантам в их войне против Украины.
- Лукашенко на данный момент не готов принять участие в полномасштабном вторжении в Украину, поскольку это решение было бы самоубийственным для его режима, заявили в ГУР.
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