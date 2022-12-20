Кулеба: Путин и Лукашенко скоро встретятся еще раз, 19 декабря не было критических решений

Российский диктатор Владимир Путин и его "коллега" из Беларуси Александр Лукашенко на встрече 19 декабря не приняли каких-либо "критических" решений, однако в скором времени они планируют еще одни переговоры. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, по информации Украины, на встрече Путина и Лукашенко в Минске 19 декабря не были приняты "критические" решения, однако глава Кремля продолжает склонять беларуского диктатора к максимальному содействию армии РФ.

Он отметил, что ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси сегодня находятся под полным контролем россиян.

Также министр заявил, что в ближайшее время запланирована еще одна встреча Путина и Лукашенко — точных сроков Кулеба не называл.

"Что бы не происходило, мы уже научены и готовы к любым сценариям", — подчеркнул дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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