Кулеба: Россия диктует ситуацию на Азове и использует его как театр военных действий

Россия доминирует в Азовском море и может использовать его при вторжении в Украину. Об этом в комментарии The Washington Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам министра, "с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия".

"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий", – сказал он.

Кулеба не исключает, что она может использовать море для давления на южные украинские города в случае вторжения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил: Украина будет защищаться ракетами "Нептун" при атаке РФ с моря.

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Марк Сировой

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