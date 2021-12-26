Кулеба: Россия диктует ситуацию на Азове и использует его как театр военных действий
Россия доминирует в Азовском море и может использовать его при вторжении в Украину. Об этом в комментарии The Washington Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По словам министра, "с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия".
"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий", – сказал он.
Кулеба не исключает, что она может использовать море для давления на южные украинские города в случае вторжения.
Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил: Украина будет защищаться ракетами "Нептун" при атаке РФ с моря.
- 9 декабря в Азовском море произошел инцидент с украинским кораблем Донбасс. ФСБ РФ заявила, что корабль шел к Керченскому проливу, не выполнял их требования и "создавал угрозу безопасности".
- В украинском Минобороны в комментарии LIGA.net назвали это "очередным вбросом" РФ и заявили, что корабль находился за 30 км от Керченского пролива.
- 20 декабря командующий ВМС Алексей Неижпапа заявил, что американские катера могут пойти в Бердянск через Керченский пролив.
- По данным разведки, Россия может готовить вторжение на январь. Она требует от запада не брать Украину в НАТО.
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