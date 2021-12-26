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Кулеба: Россия диктует ситуацию на Азове и использует его как театр военных действий

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 10:11
Кулеба: Россия диктует ситуацию на Азове и использует его как театр военных действий - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Россия доминирует в Азовском море и может использовать его при вторжении в Украину. Об этом в комментарии The Washington Post заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам министра, "с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия".

"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий", – сказал он.

Кулеба не исключает, что она может использовать море для давления на южные украинские города в случае вторжения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил: Украина будет защищаться ракетами "Нептун" при атаке РФ с моря.

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Марк Сировой
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азовское море вторжение дмитрий кулеба войска россии
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