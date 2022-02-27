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Кулеба – странам, пытающимся смягчить санкции против РФ: Вы зарабатываете на наших смертях

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 17:18
Кулеба – странам, пытающимся смягчить санкции против РФ: Вы зарабатываете на наших смертях - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео "Право на власть")

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны, которые пытаются смягчить санкции против России, "прекратить политиканствовать и зарабатывать деньги на наших смертях". Об этом он заявил на брифинге.

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"Хочу обратиться к некоторым европейским странам и политикам, кто на словах поддерживает введение санкций против России, но при этом пытается их смягчить, чтобы продолжать зарабатывать на торговле с Россией. Сегодня вы зарабатываете на крови украинцев и наших детей. И это совсем не метафора, это – реальность, в которой мы все живем. Поэтому я призываю вас прекратить политиканствовать и зарабатывать деньги на наших смертях", – сказал Кулеба.

Сегодняшнее вторжение России в Украину – это результат многолетней политики "умиротворения" Путина Западом, убежден министр.

"Мы приветствуем то, что сегодня ситуация изменилась. Мы сожалеем, что это произошло так поздно и привело к таким последствиям. Но само изменение подхода, о необходимости которого мы говорили много лет, мы безусловно поддерживаем", – сказал Кулеба.

Он также заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может в любой момент приказать армии Беларуси вместе с российскими войсками воевать против Украины.

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Россия санкции война дмитрий кулеба
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