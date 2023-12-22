Кулеба встретился с польским коллегой: Первое – должна быть разблокирована граница

"Мы также знаем, как вместе побеждать Москву…" – заявил глава украинского МИД.

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Желание решить проблемные вопросы в отношениях Украины и Польши есть у обеих сторон, во-первых – должна быть разблокирована граница. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским в Киеве, передает Укринформ.

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"Желание решить эти [проблемные] вопросы есть с обеих сторон – и со стороны Украины и Польши. Следует садиться и предметно говорить, чтобы найти сбалансированные, юридически обоснованные решения. В первую очередь это касается блокирования украинско-польской границы польскими автоперевозчиками и вопроса экспорта украинской аграрной продукции в Польшу", – сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона признает чувствительность таких вопросов, однако, подчеркнул глава МИД, решения должны быть найдены как можно скорее.

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Кулеба отметил, что прежде всего должна быть разблокирована граница: "Ситуация, когда над украинско-польскими дружескими отношениями нависает тень заблокированной границы, недопустима и вредна".

Глава украинского МИД заявил, что украинцы и поляки знают, как решать проблемы, и это очень важно.

"Мы также знаем, как вместе побеждать Москву… Я убежден, что в ХХІ веке эта известная история общих побед Украины и Польши пополнится новыми победами", – спрогнозировал Кулеба.

22 декабря президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с новым министром иностранных дел Польши. Политики обсудили, в частности, создание совместных производств, а также возможность закупки польского оружия.

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