Кулеба зустрівся з польським колегою: Перше – має бути розблокований кордон

"Ми також знаємо, як разом перемагати Москву…" – заявив глава українського МЗС

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Бажання розв'язати проблемні питання у відносинах України та Польщі є в обох сторін, перше – має бути розблокований кордон. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським у Києві, передає Укрінформ.

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"Бажання вирішити ці [проблемні] питання є з обох боків – і з боку України і з Польщі. Треба сідати й предметно говорити, щоб знайти збалансовані, юридично обґрунтовані рішення. Насамперед це стосується блокування українсько-польського кордону польськими автоперевізниками та питання експорту української аграрної продукції до Польщі", – сказав Кулеба.

За його словами, українська сторона визнає чутливість таких питань, проте, наголосив голова МЗС, рішення мають бути знайдені якнайшвидше.

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Кулеба зазначив, що насамперед має бути розблокований кордон: "Ситуація, коли над українсько-польськими дружніми відносинами нависає тінь заблокованого кордону, є недопустимою й шкідливою".

Голова українського МЗС заявив, що українці та поляки знають, як розв'язувати проблеми, і це дуже важливо.

"Ми також знаємо, як разом перемагати Москву… Я переконаний, що у ХХІ столітті ця славетна історія спільних перемог України та Польщі поповниться новими перемогами", – спрогнозував Кулеба.

22 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з новим міністром закордонних справ Польщі. Політики обговорили, зокрема, створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї.

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