До Києва приїхав новий голова МЗС Польщі Сікорський. Це його перша закордонна поїздка — фото

Візит до Києва став першим для Сікорського після призначення новим міністром закордонних справ Польщі

Радослав Сікорський у Києві (Фото: Radosław Sikorski/X)

До Києва приїхав новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це він повідомив у X (Twitter).

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Рано-вранці 22 грудня дипломат опублікував фото з центру Києва в районі Михайлівського собору.

"Перший візит за кордон. Вже тут", — підписав знімок Сікорський.

Найімовірніше, він проведе переговори з представниками вищого українського керівництва.

Новий глава польського МЗС склав присягу 13 грудня як член уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, його привів до присяги президент Польщі Анджей Дуда.

8 грудня Туск пообіцяв вирішити проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.

11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.

12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска.

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