До Києва приїхав новий голова МЗС Польщі Сікорський. Це його перша закордонна поїздка — фото
До Києва приїхав новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це він повідомив у X (Twitter).
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Рано-вранці 22 грудня дипломат опублікував фото з центру Києва в районі Михайлівського собору.
"Перший візит за кордон. Вже тут", — підписав знімок Сікорський.
Найімовірніше, він проведе переговори з представниками вищого українського керівництва.
Новий глава польського МЗС склав присягу 13 грудня як член уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, його привів до присяги президент Польщі Анджей Дуда.
- 8 грудня Туск пообіцяв вирішити проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.
- 11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.
- 12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска.
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