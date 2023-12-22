В Киев приехал новый глава МИД Польши Сикорский. Это его первая заграничная поездка — фото
В Киев приехал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом он сообщил в X (Twitter).
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Рано утром 22 декабря дипломат опубликовал фото из центра Киева в районе Михайловского собора.
"Первый визит за границу. Уже здесь", — подписал снимок Сикорский.
Скорее всего, он проведет переговоры с представителями высшего украинского руководства.
Новый глава польского МИД принял присягу 13 декабря как член правительства премьер-министра Дональда Туска, его привел к присяге президент Польши Анджей Дуда.
- 8 декабря Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.
- 11 декабря польский Сейм принял решение, что сформированное Матеушем Моравецким правительство не получает вотум доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку. В тот же день Сейм избрал премьер-министром страны Дональда Туска.
- 12 декабря польский Сейм выразил вотум доверия правительству Туска.
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