В Киев приехал новый глава МИД Польши Сикорский. Это его первая заграничная поездка — фото

Визит в Киев стал первым для Сикорского после назначения новым министром иностранных дел Польши

Радослав Сикорский в Киеве (Фото: Radosław Sikorski/X)

В Киев приехал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом он сообщил в X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Рано утром 22 декабря дипломат опубликовал фото из центра Киева в районе Михайловского собора.

"Первый визит за границу. Уже здесь", — подписал снимок Сикорский.

Скорее всего, он проведет переговоры с представителями высшего украинского руководства.

Новый глава польского МИД принял присягу 13 декабря как член правительства премьер-министра Дональда Туска, его привел к присяге президент Польши Анджей Дуда.

8 декабря Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.

11 декабря польский Сейм принял решение, что сформированное Матеушем Моравецким правительство не получает вотум доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку. В тот же день Сейм избрал премьер-министром страны Дональда Туска.

12 декабря польский Сейм выразил вотум доверия правительству Туска.

Читайте также: Туск: Я не могу больше слушать политиков, которые говорят, что устали от войны в Украине