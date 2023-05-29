Кулебу спросили, возможно ли получить оружие от Африки. Намекнул, что такая работа ведется

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не стал прямо отвечать на вопрос, есть ли возможность для Украины получить оружие от Африки, однако намекнул, что подобная дипломатическая работа ведется. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Журналист отметил, что СССР в свое время "наполнил" Африку советским вооружением и боеприпасами. Он спросил министра, есть ли возможность, что страны Африки могут помочь Украине сейчас этим оружием.

"Тема очень чувствительная. Поэтому скажу вам так: у того, кто работает системно, искренне, долгосрочно и находит решение для неразрешимых ситуаций, у того всегда будет возможность. А именно этим мы и занимаемся", – сказал глава МИД.

Комментируя свое турне, Кулеба сказал, что с советских времен Украина "постепенно теряла Африку", и сейчас реализуется политика "украинско-африканского ренессанса". В частности, по его словам, африканские страны готовы, чтобы больше их студентов учились в Украине, готовы к развитию отношений в сферах торговли, туризма, фармацевтики, цифровизации и прочего. Также глава МИД отметил политические возможности – Украина ожидает, что Африка будет дистанцироваться от РФ.

Во время турне по странам Африки Кулеба заявил, что в Москве "внимательно следят" за его поездкой, а чтобы не потерять влияние на континенте, Россия "вслед за ним" готовит свои визиты в африканские страны.

Глава МИД подчеркнул, что Украине нужно дистанцирование Африки от РФ и поддержка странами африканского континента украинских резолюций на заседаниях Генассамблеи ООН. По его словам, это "трудно, но положительная динамика есть".

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