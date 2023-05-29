Кулебу запитали, чи можливо отримати зброю від Африки. Натякнув, що така робота ведеться

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не став прямо відповідати на запитання, чи є можливість для України отримати зброю від Африки, однак натякнув, що подібна дипломатична робота ведеться. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Журналіст зазначив, що СРСР свого часу "наповнив" Африку радянськими озброєнням і боєприпасами. Він запитав міністра, чи є можливість, що країни Африки можуть допомогти Україні зараз цією зброєю.

"Тема дуже чутлива. Тому скажу вам так: у того, хто працює системно, щиро, довгостроково і знаходить рішення для невирішуваних ситуацій, у того завжди буде можливість. А саме цим ми і займаємось", – сказав глава МЗС.

Коментуючи своє турне, Кулеба сказав, що з радянських часів Україна "поступово втрачала Африку", і зараз реалізовується політика "українсько-африканського ренесансу". Зокрема, за його словами, африканські країни готові, щоб більше їхніх студентів навчались в Україні, готові до розвитку відносин у сферах торгівлі, туризму, фармацевтики, цифровізації тощо. Також глава МЗС наголосив на політичних можливостях – Україна очікує, що Африка буде дистанціюватись від РФ.

Під час турне країнами Африки Кулеба заявив, що у Москві "уважно стежать" за його поїздкою, а щоб не втратити вплив на континенті, Росія "услід за ним" готує свої візити до африканських країн.

Глава МЗС наголосив, що Україні потрібне дистанціювання Африки від РФ та підтримка країнами африканського континенту українських резолюцій на засіданнях Генасамблеї ООН. За його словами, це "важко, але позитивна динаміка є".

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