Лана Зеркаль: Трамп хотел бы действовать так, как Путин, но не может себе этого позволить
Президент США Дональд Трамп хотел бы действовать так, как действует российский диктатор Владимир Путин, но не может себе этого позволить, ведь Штаты – демократическое государство, заявила дипломат Лана Зеркаль. Такое мнение она высказала в интервью LIGA.net.
Отвечая на вопрос о том, есть ли те, кто может достучаться или повлиять на Трампа, дипломат заявила, что он "не толстокожий". Она привела в пример, как американский президент волновался из-за реакции прессы после саммита на Аляске, в частности на критику журналистов относительно его поведения.
"Трамп, какой бы он ни был, он не может считаться классическим ни автократом, ни диктатором. Он президент демократической страны. И он зависит от общественного мнения", — сказала Зеркаль.
Она добавила, что шаги Трампа, идущие вопреки общественному мнению, сразу уменьшают доверие к нему. А это влияет на общую ситуацию в Конгрессе.
"И Трамп очень бы хотел действовать так, как действует Путин, но он не может себе этого позволить. Именно поэтому он любит этих диктаторов", – сказала дипломат, вспомнив Путина и диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына.
Зеркаль отметила, что это для американского президента role model, которая недоступна, ведь модель общества другая. И даже сейчас Трамп зависим от того, что скажет MAGA и как отреагируют другие.
"Что сейчас будет с Конгрессом, когда он вернется после каникул, а вопрос не решен. По миру в Украине, который он брался решить. Там 50 дней, 10 дней, две недели. Это сразу будет предметом для такого оживленного обсуждения во всех западных медиа. А у них очень много зубастых журналистов, разбирающих Трампа по косточкам", — акцентировала она.
- Трамп неоднократно высказывался одобрительно о диктаторах. В частности, в апреле он заявил, что планирует контакты с Северной Кореей "в какой-то момент" и сказал, что диктатор КНДР "умный парень".
- 22 августа президент США похвастался фото с диктатором РФ, сделанным во время саммита на Аляске.
Комментарии (0)