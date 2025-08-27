Лана Зеркаль: Трамп хотел бы действовать так, как Путин, но не может себе этого позволить

Лана Зеркаль (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Президент США Дональд Трамп хотел бы действовать так, как действует российский диктатор Владимир Путин, но не может себе этого позволить, ведь Штаты – демократическое государство, заявила дипломат Лана Зеркаль. Такое мнение она высказала в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос о том, есть ли те, кто может достучаться или повлиять на Трампа, дипломат заявила, что он "не толстокожий". Она привела в пример, как американский президент волновался из-за реакции прессы после саммита на Аляске, в частности на критику журналистов относительно его поведения.

"Трамп, какой бы он ни был, он не может считаться классическим ни автократом, ни диктатором. Он президент демократической страны. И он зависит от общественного мнения", — сказала Зеркаль.

Она добавила, что шаги Трампа, идущие вопреки общественному мнению, сразу уменьшают доверие к нему. А это влияет на общую ситуацию в Конгрессе.

"И Трамп очень бы хотел действовать так, как действует Путин, но он не может себе этого позволить. Именно поэтому он любит этих диктаторов", – сказала дипломат, вспомнив Путина и диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына.

Зеркаль отметила, что это для американского президента role model, которая недоступна, ведь модель общества другая. И даже сейчас Трамп зависим от того, что скажет MAGA и как отреагируют другие.

"Что сейчас будет с Конгрессом, когда он вернется после каникул, а вопрос не решен. По миру в Украине, который он брался решить. Там 50 дней, 10 дней, две недели. Это сразу будет предметом для такого оживленного обсуждения во всех западных медиа. А у них очень много зубастых журналистов, разбирающих Трампа по косточкам", — акцентировала она.