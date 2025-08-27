Лана Зеркаль: Трамп дуже б хотів діяти так, як діє Путін, але він не може собі цього дозволити

Лана Зеркаль (Фото: Facebook-акаунт дипломатки)

Президент США Дональд Трамп хотів би діяти так, як діє російський диктатор Володимир Путін, але не може собі цього дозволити, адже Штати – демократична держава, заявила дипломатка Лана Зеркаль. Таку думку вона висловила в інтерв’ю LIGA.net.

Відповідаючи на запитання про те, чи є ті, хто може достукатися чи вплинути на Трампа, дипломатка заявила, що він "не є товстошкірим". Вона навела в приклад, як американський президент хвилювався від реакції преси після саміту на Алясці, зокрема на критику журналістів щодо його поведінки.

"Трамп, який би він не був, він не може вважатися класичним ні автократом, ні диктатором. Він президент демократичної країни. І він залежить від суспільної думки", – сказала Зеркаль.

Вона додала, що кроки Трампа, що йдуть всупереч суспільній думці, відразу зменшують довіру до нього. А це впливає на загальну ситуацію в Конгресі.

"І Трамп дуже б хотів діяти так, як діє Путін, але він не може собі цього дозволити. Саме тому він любить цих диктаторів", – сказала дипломатка, згадавши Путіна й диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина.

Зеркаль наголосила, що це для американського президента role model, що недоступна, адже модель суспільства інша. І навіть зараз Трамп залежний від того, що скаже MAGA та як відреагують інші.

"Що зараз буде з Конгресом, коли він повернеться після канікул, а питання не вирішене. Про мир в Україні, яке він брався вирішити. Там 50 днів, 10 днів, два тижні. Це відразу буде предметом для такого жвавого обговорення у всіх західних медіа. А в них дуже багато зубастих журналістів, які розбирають Трампа по кісточках", – акцентувала вона.