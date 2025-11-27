Латвия хочет демонтировать железную дорогу, соединяющую страну с Россией
Латвия планирует полностью демонтировать участки железной дороги на востоке страны, которые ведут в Россию. Президент страны Эдгарс Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня подтвердили это 26 ноября, сообщает LSM+.
Правительство намерено проанализировать информацию о возможном демонтаже к концу 2025 года при участии Национальных вооруженных сил и в координации с Литвой и Эстонией. К началу 2026 года ожидается больше ясности в этом вопросе.
Правительство Латвии убеждено, что напряженная ситуация на восточной границе будет сохраняться еще долго, поэтому демонтаж железной дороги – одно из возможных решений.
"Мы не можем исключать ни один вариант укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься после определения как сроков, так и объема работ, а также оценки того, что это означает для различных социально-экономических аспектов", – сказал Ринкевич.
28 ноября президент Латвии намерен выслушать мнение военных по этому вопросу, однако решения приниматься не будут до следующего года.
- 18 ноября стало известно, что истребители НАТО четыре раза за неделю перехватывали российские самолеты над Европой.
- 19 ноября глава армии Эстонии сообщил, что страна укрепляет границу с РФ "зубами дракона", но готова минировать участки в случае реальной угрозы.
