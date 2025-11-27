Латвія хоче демонтувати залізницю, що з'єднує країну з Росією

Уряд країни обговорить питання демонтажу з військовими, а також з главами країн Балтії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс (Фото: x.com/edgarsrinkevics)

Латвія планує повністю демонтувати ділянки залізниці на сході країни, що ведуть до Росії. Президент країни Едгарс Рінкевичс і прем'єр-міністерка Евіка Сіліня підтвердили це 26 листопада, повідомляє LSM+.

Уряд має намір проаналізувати інформацію про можливий демонтаж до кінця 2025 року за участю Національних збройних сил і в координації з Литвою й Естонією. До початку 2026 року очікується більше ясності в цьому питанні.

Уряд Латвії переконаний, що напружена ситуація на східному кордоні зберігатиметься ще довго, тому демонтаж залізниці – одне з можливих рішень.

"Ми не можемо відкидати жодного варіанту зміцнення національної оборони й безпеки, але такі рішення мають ухвалюватися після визначення як термінів, так і обсягу робіт, а також оцінки того, що це означає для різних соціально-економічних аспектів", – сказав Рінкевичс.

28 листопада президент Латвії має намір вислухати думку військових з цього питання, однак рішення ухвалювати не будуть до наступного року.