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Латвия о пренебрежении РФ международным правом: Нельзя принимать

Латвия о пренебрежении РФ международным правом: Нельзя принимать - Фото
Эгилс Левитс (фото - EPA)
25.09.2019, 10:45

Президент Эгил Левитс отметил, что пренебрежение РФ международным правом нельзя принимать как "новую норму"

Международному сообществу ни в коем случае нельзя терпеть нарушение страной-агрессором Россией принципа территориальной целостности других государств. Об этом заявил президент Латвии Эгил Левитс в своем обращении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

"Должен указать на откровенное неуважение Россией принципов международного права, о чем свидетельствует длительное нарушение территориальной целостности Украины и Грузии. Такое наглое пренебрежение к международному праву нельзя принимать как "новую норму", - отметил Левитс.

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Президент Латвии подчеркнул, что "многосторонний мировой порядок требует, чтобы территориальную целостность и суверенитет, как определено в Уставе ООН, уважали все государства-члены".

  • Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша будет и впредь решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии.
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Россия международное право Эгил Левитс
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