Лавринович и Грищенко объявлены в розыск

Объявлены в государственный и международный розыск бывшие министры времен Виктора Януковича: экс-глава Минюста Александр Лавринович и экс-глава МИД Константин Грищенко. Об этом сообщили в Госбюро расследований, по ходатайству которого суд и вынес такое решение.

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Ранее оба получили подозрения в государственной измене за роль в подготовке харьковских соглашений от 2010 года, которые продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму и, впоследствии, облегчили Кремлю захват полуострова в 2014-м.

Теперь ГБР будет добиваться от суда, чтобы обоих разрешили задержать и взяли под стражу. Затем будет подано ходатайство об экстрадиции и объявлении в розыск по красной линии Интерпола.

Так как Лавринович и Грищенко находятся за границей, подозрения им объявлены заочно.

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона сообщила, что Грищенко в январе вылетел в Париж, а Лавринович выехал из Украины в мае.

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашние власти Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в Крыму. В течение 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к такому шагу не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента – 21 апреля 2010 года. В ГБР говорили, что в обмен РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.

Следствие установило, что харьковские соглашения были навязаны тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьеру Николаю Азарову. Последний получил подозрение за них еще в 2021 году вместе с Януковичем.

12 марта 2022 года СБУ открыла дело против депутатов VI созыва Рады, которые в 2010-м голосовали за ратификацию харьковских соглашений.

В тот же день экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что Янукович и Рада якобы были вынуждены поддержать соглашения из-за "неподъемной" цены на газ.

Евгений Пилипенко

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