Лавринович и Грищенко объявлены в розыск
Объявлены в государственный и международный розыск бывшие министры времен Виктора Януковича: экс-глава Минюста Александр Лавринович и экс-глава МИД Константин Грищенко. Об этом сообщили в Госбюро расследований, по ходатайству которого суд и вынес такое решение.
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Ранее оба получили подозрения в государственной измене за роль в подготовке харьковских соглашений от 2010 года, которые продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму и, впоследствии, облегчили Кремлю захват полуострова в 2014-м.
Теперь ГБР будет добиваться от суда, чтобы обоих разрешили задержать и взяли под стражу. Затем будет подано ходатайство об экстрадиции и объявлении в розыск по красной линии Интерпола.
Так как Лавринович и Грищенко находятся за границей, подозрения им объявлены заочно.
Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона сообщила, что Грищенко в январе вылетел в Париж, а Лавринович выехал из Украины в мае.
Следствие установило, что харьковские соглашения были навязаны тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьеру Николаю Азарову. Последний получил подозрение за них еще в 2021 году вместе с Януковичем.
- 12 марта 2022 года СБУ открыла дело против депутатов VI созыва Рады, которые в 2010-м голосовали за ратификацию харьковских соглашений.
- В тот же день экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что Янукович и Рада якобы были вынуждены поддержать соглашения из-за "неподъемной" цены на газ.
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