Лавров прошел путь от интеллектуала до человека, угрожающего ядерным оружием – дипломат РФ

Ушедший в отставку из-за полномасштабного вторжения России в Украину (после трех месяцев войны. — Прим. ред.) российский дипломат Борис Бондарев назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "хорошим примером" пропагандистской кремлевской системы, "которая обманывает сама себя". Об этом он написал в публичном заявлении об отставке.

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"За 18 лет он [Лавров] прошел путь от профессионального и образованного интеллектуала <…> до человека, который постоянно транслирует противоречивые заявления и угрожает миру (то есть и России тоже) ядерным оружием", – говорится в сообщении.

Российский дипломат добавил, что сегодня МИД РФ "занимается не дипломатией, а разжиганием войны, лжи и ненависти". Министерство Лаврова "служит интересам небольшой группы людей, делая свой вклад в дальнейшую изоляцию и деградацию моей страны", написал он.

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Бондарев заявил, что у России "больше нет союзников, и в этом некого винить, кроме безрассудной и непродуманной политики".

Как выразился дипломат, "жирная буква Z перечеркнула все наши [российские] надежды и перспективы на процветающее свободное общество".

Евгений Пилипенко

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