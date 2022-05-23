UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лавров прошел путь от интеллектуала до человека, угрожающего ядерным оружием – дипломат РФ

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 17:07
Лавров прошел путь от интеллектуала до человека, угрожающего ядерным оружием – дипломат РФ - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Ушедший в отставку из-за полномасштабного вторжения России в Украину (после трех месяцев войны. — Прим. ред.) российский дипломат Борис Бондарев назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "хорошим примером" пропагандистской кремлевской системы, "которая обманывает сама себя". Об этом он написал в публичном заявлении об отставке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За 18 лет он [Лавров] прошел путь от профессионального и образованного интеллектуала <…> до человека, который постоянно транслирует противоречивые заявления и угрожает миру (то есть и России тоже) ядерным оружием", – говорится в сообщении.

Российский дипломат добавил, что сегодня МИД РФ "занимается не дипломатией, а разжиганием войны, лжи и ненависти". Министерство Лаврова "служит интересам небольшой группы людей, делая свой вклад в дальнейшую изоляцию и деградацию моей страны", написал он.

Читайте мнение: Между абсурдом и бессилием: Кремль сегодня – когда не знаешь куда идти и что делать дальше 

Бондарев заявил, что у России "больше нет союзников, и в этом некого винить, кроме безрассудной и непродуманной политики".

Как выразился дипломат, "жирная буква Z перечеркнула все наши [российские] надежды и перспективы на процветающее свободное общество".

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война отставка мид рф Сергей Лавров дипломатия Борис Бондарев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 