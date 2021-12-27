Лавров заговорил о желании Запада "сделать войнушку" в Украине, чтобы обвинить Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны могут хотеть "сделать войнушку" в Украине, чтобы обвинить в этом РФ и ввести против нее санкции. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу топ-пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву.

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Он утверждал, что США "накачивают вооружениями" Украину и "бахвалятся этим".

"Я не исключаю, что просто такое желание есть – подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом объявить нас (виноватыми, – ред.) и ввести санкции", – сказал он.

По мнению Лаврова, таким образом Запад якобы может попытаться "подавлять конкурентные способности России".

В то же время власти Украины неоднократно заявляли, что не планируют военной операции на востоке страны. В приоритетах – политико-дипломатическое решение конфликта.

Посмотреть на "конкурентоспособность России" с Западом можно на этой инфографике мирового ВВП за 2021 год. Ее составил портал Visual Capitalist на основании данных Международного валютного фонда.

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Марк Сировой

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