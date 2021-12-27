UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лавров заговорил о желании Запада "сделать войнушку" в Украине, чтобы обвинить Россию

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 15:04
Лавров заговорил о желании Запада
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны могут хотеть "сделать войнушку" в Украине, чтобы обвинить в этом РФ и ввести против нее санкции. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу топ-пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он утверждал, что США "накачивают вооружениями" Украину и "бахвалятся этим".

"Я не исключаю, что просто такое желание есть – подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом объявить нас (виноватыми, – ред.) и ввести санкции", – сказал он.

По мнению Лаврова, таким образом Запад якобы может попытаться "подавлять конкурентные способности России".

В то же время власти Украины неоднократно заявляли, что не планируют военной операции на востоке страны. В приоритетах – политико-дипломатическое решение конфликта.

Посмотреть на "конкурентоспособность России" с Западом можно на этой инфографике мирового ВВП за 2021 год. Ее составил портал Visual Capitalist на основании данных Международного валютного фонда.

Лавров заговорил о желании Запада "сделать войнушку" в Украине, чтобы обвинить Россию

Читайте также: Если НАТО откажет России. Путин грозит Альянсу "самым разным" военно-техническим ответом

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война мид рф Сергей Лавров вторжение войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 