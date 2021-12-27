Лавров заговорил о желании Запада "сделать войнушку" в Украине, чтобы обвинить Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны могут хотеть "сделать войнушку" в Украине, чтобы обвинить в этом РФ и ввести против нее санкции. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу топ-пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он утверждал, что США "накачивают вооружениями" Украину и "бахвалятся этим".
"Я не исключаю, что просто такое желание есть – подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом объявить нас (виноватыми, – ред.) и ввести санкции", – сказал он.
По мнению Лаврова, таким образом Запад якобы может попытаться "подавлять конкурентные способности России".
В то же время власти Украины неоднократно заявляли, что не планируют военной операции на востоке страны. В приоритетах – политико-дипломатическое решение конфликта.
Посмотреть на "конкурентоспособность России" с Западом можно на этой инфографике мирового ВВП за 2021 год. Ее составил портал Visual Capitalist на основании данных Международного валютного фонда.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
Читайте также: Если НАТО откажет России. Путин грозит Альянсу "самым разным" военно-техническим ответом
Комментарии