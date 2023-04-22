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Лавров заявил, что США ведут "крестовый поход" против РФ. Госдеп: Бросают в окно устав ООН

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 07:34
Лавров заявил, что США ведут
Сергей Лавров (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США отреагировали на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сказал, что США начали "крестовый поход" против России и напомнили о войне против Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

Недавно Лавров заявил, что США начали "крестовый поход против России и ее культуры, но обреченный на проигрыш". 

По словам Пателя, нельзя упускать из виду то, что РФ пытается полностью стереть Украину с лица земли и уничтожить ее границы. 

"И они делают это, выбрасывая в окно правила Устава ООН, правила международного порядка, основанного на правилах. Они делают это с агрессией. Они делают это, фактически нанося ущерб гражданской инфраструктуре по всей Украине", — сказал дипломат.

Он также напомнил о военных преступлениях и зверствах россиян против гражданских. 

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Дмитро Гриниченко
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война госдеп Сергей Лавров пропаганда ведант патель
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