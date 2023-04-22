Лавров заявил, что США ведут "крестовый поход" против РФ. Госдеп: Бросают в окно устав ООН
В Государственном департаменте США отреагировали на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сказал, что США начали "крестовый поход" против России и напомнили о войне против Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.
По словам Пателя, нельзя упускать из виду то, что РФ пытается полностью стереть Украину с лица земли и уничтожить ее границы.
"И они делают это, выбрасывая в окно правила Устава ООН, правила международного порядка, основанного на правилах. Они делают это с агрессией. Они делают это, фактически нанося ущерб гражданской инфраструктуре по всей Украине", — сказал дипломат.
Он также напомнил о военных преступлениях и зверствах россиян против гражданских.
- Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину.
- Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте.
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