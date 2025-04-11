Ле Пен оспорила приговор, мешающий ей баллотироваться в президенты Франции

Марин Ле Пен (Фото: ЕРА)

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен подала жалобу на приговор парижского суда, который 31 марта признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Об этом пишет Le Monde.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Отмечается, что 12 обвиняемых по делу о хищении средств Европарламента, включая Ле Пен и ее партию "Национальное объединение", подали апелляцию на приговоры.

Апелляция была подана до полуночи четверга, 10 апреля, когда истек срок ее подачи. Это говорит о том, что половина обвиняемых решила принять приговор без обжалования.

9 июля 2024 года прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах в 2022 году.

14 ноября того же года прокуратура запросила для ультраправой Ле Пен наказание в виде пяти лет заключения, из которых три года условно.

31 марта 2025 года Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента.

Суд во Франции запретил Ле Пен баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года.