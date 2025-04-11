Ле Пен оскаржила вирок, який заважає їй балотуватися у президенти Франції

Марін Ле Пен (Фото: ЕРА)

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен подала скаргу на вирок паризького суду, який 31 березня визнав її винною у розтраті коштів Європарламенту. Про це пише Le Monde.

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Зазначається, що 12 обвинувачених у справі про розкрадання коштів Європарламенту, включно з Ле Пен та її партію "Національне обʼєднання", подали апеляцію на вироки.

Апеляція була подана до опівночі четверга, 10 квітня, коли закінчився термін для її подання. Це свідчить про те, що половина обвинувачених вирішила прийняти вирок без оскарження.

9 липня 2024 року прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою у незаконному фінансуванні кампанії Ле Пен на президентських виборах у 2022 році.

14 листопада того самого року прокуратура запросила для ультраправої Ле Пен покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, з яких три роки — умовно.

31 березня 2025-го Ле Пен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту.

Суд у Франції заборонив Ле Пен балотуватися на державні посади, а також засудив до позбавлення волі на чотири роки.