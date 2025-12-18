Легион Свобода России взорвал ключевую ж/д артерию оккупантов – объект полностью выведен из строя

На Запорожском направлении была атакована инфраструктура оккупантов и военная техника

Запорожский железорудный комбинат (Фото: сайт ЗЖРК)

Бойцы Легиона Свобода России перерезали железнодорожную ветку на Запорожском направлении, где россияне, среди прочего перераспределяли военную технику. Объект не пригоден для эксплуатации, заявили военные.

Объект был одной из ключевых артерий снабжения врага и вел ко временно оккупированному Запорожскому железорудному комбинату. Оттуда россияне поставляли руду во временно оккупированный Крым и перераспределяли военную технику.

Легионеры, как утверждается, получили от союзников разведданные и провели спецоперацию с использованием взрывчатки. Из строя был выведен участок пути недалеко от населенного пункта Новоуспеновка. В результате операции движение тепловозов встало, а на перевалочном пункте образовалась пробка из остановленных составов.

Через несколько часов Силы обороны нанесли комбинированный удар по скоплению российской техники и территории самого комбината.

"Объект фактически перестал существовать как инфраструктура оккупантов – ни для логистики, ни для промышленности противника он больше не пригоден", – заявили в легионе.