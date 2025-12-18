Легіон Свобода Росії підірвав ключову залізничну артерію окупантів – об'єкт виведено з ладу

На Запорізькому напрямку було атаковано інфраструктуру окупантів і військову техніку

Запорізький залізорудний комбінат (Фото: сайт ЗЗРК)

Бійці Легіону Свобода Росії перерізали залізничну гілку на Запорізькому напрямку, де росіяни, серед іншого, перерозподіляли військову техніку. Об'єкт не придатний для експлуатації, заявили військові.

Об'єкт був однією з ключових артерій постачання ворога і вів до тимчасово окупованого Запорізького залізорудного комбінату. Звідти росіяни постачали руду до тимчасово окупованого Криму й перерозподіляли військову техніку.

Легіонери, як стверджується, отримали від союзників розвіддані та провели спецоперацію з використанням вибухівки. З ладу було виведено ділянку шляху недалеко від населеного пункту Новоуспенівка. У результаті операції рух тепловозів зупинився, а на перевальному пункті утворився затор із зупинених потягів.

Через кілька годин Сили оборони завдали комбінованого удару по скупченню російської техніки й території самого комбінату.

"Об'єкт фактично перестав існувати як інфраструктура окупантів – ні для логістики, ні для промисловості противника він більше не придатний", – заявили в легіоні.