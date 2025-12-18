Легіон Свобода Росії підірвав ключову залізничну артерію окупантів – об'єкт виведено з ладу
Бійці Легіону Свобода Росії перерізали залізничну гілку на Запорізькому напрямку, де росіяни, серед іншого, перерозподіляли військову техніку. Об'єкт не придатний для експлуатації, заявили військові.
Об'єкт був однією з ключових артерій постачання ворога і вів до тимчасово окупованого Запорізького залізорудного комбінату. Звідти росіяни постачали руду до тимчасово окупованого Криму й перерозподіляли військову техніку.
Легіонери, як стверджується, отримали від союзників розвіддані та провели спецоперацію з використанням вибухівки. З ладу було виведено ділянку шляху недалеко від населеного пункту Новоуспенівка. У результаті операції рух тепловозів зупинився, а на перевальному пункті утворився затор із зупинених потягів.
Через кілька годин Сили оборони завдали комбінованого удару по скупченню російської техніки й території самого комбінату.
"Об'єкт фактично перестав існувати як інфраструктура окупантів – ні для логістики, ні для промисловості противника він більше не придатний", – заявили в легіоні.
- 17 грудня головком ЗСУ повідомляв, що українські "діпстрайки" завдали Росії збитків на $21,5 млрд з початку 2025 року.
- 18 грудня дрони СБУ вдарили по аеродрому у Криму. Унаслідок атаки знищено техніку на сотні мільйонів доларів, уражено МіГ-31 росіян з повним боєкомплектом.
Коментарі (0)