Лерос пришел на допрос в ГБР: Зеленский приказал "посадить" меня в течение месяца

Депутат считает, что дело против него якобы сфабриковано по указанию Офиса президента. В ОП его заявление пока не прокомментировали

Народный депутат Гео Лерос пришел как свидетель в Государственное бюро расследований на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов. Он считает, что дело политически мотивировано, так как президент Владимир Зеленский хочет "посадить" его, об этом депутат сообщил на своей Facebook-странице.

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"По указанию Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса - Олегу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца", - утверждает он.

Лерос также утверждает, что вчера восемь силовиков якобы незаконно пытались получить записи с камер наблюдения в кафе его подруги за то время, когда он там находился.

Комментируя дело, адвокат депутата Маси Найем заявил, что никаких проверок, которые установили бы неуплату Леросом налогов не проводилось. По его словам, налоги на прибыль нардепа с заработной платы в ВР должен был оплачивать Аппарат Верховной Рады - и никаких уведомлений о неуплате или задолженности он не получал.

В Офисе президента пока не отреагировали на заявление Лероса. LIGA.net направила в ОП запрос о комментарии.

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1 сентября нардеп Лерос выступил с рядом заявлений, в которых обвинил президента Зеленского, главу его Офиса Андрея Ермака, а также главу СБУ Баканова.

После этого Лероса исключили из фракции Слуги народа.

Позднее Зеленский назвал нардепа "взяточником и предателем". Сам Лерос заявил, что напишет заявление на президента.

4 сентября его вызвали Адвокаты Лероса утверждают, что жалобу на него подал адвокат Андрей Одягайло. Лерос считает , что Одягайло входит в "группу адвокатов" Татарова. на допрос в ГБР.

Станислав Стороженко

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