Лещенко: Я больше не "враг Трампа"

Сергей Лещенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шестой апелляционный суд Киева отменил решение Окружного админсуда, который признал противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и депутата Сергея Лещенко по делу о разглашении информации о том, что в деле об "амбарной книге" Партии регионов фигурирует экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Об этом Лещенко сообщил в Facebook.

"Я больше не "враг Трампа". Только Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева и принял новое решение, которым отказал депутату Розенблату в удовлетворении иска против меня и НАБУ в части разоблачения Пола Манафорта в черной бухгалтерии Партии регионов", - написал Лещенко.

Как известно, в мае адвокат Трампа Рудольф Джулиани собирался встретиться в Киеве с тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани назвал Сергея Лещенко.

Сам депутат объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах дезинформировал генпрокурор Юрий Луценко.

"Жду, когда генпрокурор Юрий Луценко позвонит Руди Джулиани и сообщит новые обстоятельства по делу, которое он так старательно клепал для сохранения себя в должности", - написал Лещенко.