Лидер демократов хочет принять помощь Украине в декабре. Упомянул Путина и Си Цзиньпина

Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер хочет одобрить новый пакет военной помощи Украине в начале декабря. Об этом он заявил в письме к законодателям, которое цитирует Politico.

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По его словам, помощь Украине и Израилю необходимо принять уже 4 декабря.

Он призвал демократов активнее взаимодействовать с республиканцами, чтобы одобрить законопроект.

Политик предупредил о "предстоящих долгих ночах и днях, а также о возможной работе на выходных".

"Ничто не сделает автократов вроде Путина или Си Цзиньпина более счастливыми сейчас, чем видеть, как США колеблются в нашей поддержке украинского народа и ее вооруженных сил. Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, речь идет и об американской безопасности, потому что неконтролируемый Путин будет воодушевленным Путиным", — заявил Шумер.

В конце октября 2023 года глава Пентагона Остин запросил $44 млрд на поддержку Украины: на что они пойдут.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News.

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