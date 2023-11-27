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Лидер демократов хочет принять помощь Украине в декабре. Упомянул Путина и Си Цзиньпина

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 06:26
Лидер демократов хочет принять помощь Украине в декабре. Упомянул Путина и Си Цзиньпина - Фото
Чак Шумер (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер хочет одобрить новый пакет военной помощи Украине в начале декабря. Об этом он заявил в письме к законодателям, которое цитирует Politico.

По его словам, помощь Украине и Израилю необходимо принять уже 4 декабря. 

Он призвал демократов активнее взаимодействовать с республиканцами, чтобы одобрить законопроект.

Политик предупредил о "предстоящих долгих ночах и днях, а также о возможной работе на выходных".

"Ничто не сделает автократов вроде Путина или Си Цзиньпина более счастливыми сейчас, чем видеть, как США колеблются в нашей поддержке украинского народа и ее вооруженных сил. Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, речь идет и об американской безопасности, потому что неконтролируемый Путин будет воодушевленным Путиным", — заявил Шумер.

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Дмитрий Гриниченко
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