Лидер демократов хочет принять помощь Украине в декабре. Упомянул Путина и Си Цзиньпина
Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер хочет одобрить новый пакет военной помощи Украине в начале декабря. Об этом он заявил в письме к законодателям, которое цитирует Politico.
По его словам, помощь Украине и Израилю необходимо принять уже 4 декабря.
Он призвал демократов активнее взаимодействовать с республиканцами, чтобы одобрить законопроект.
Политик предупредил о "предстоящих долгих ночах и днях, а также о возможной работе на выходных".
"Ничто не сделает автократов вроде Путина или Си Цзиньпина более счастливыми сейчас, чем видеть, как США колеблются в нашей поддержке украинского народа и ее вооруженных сил. Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, речь идет и об американской безопасности, потому что неконтролируемый Путин будет воодушевленным Путиным", — заявил Шумер.
- В конце октября 2023 года глава Пентагона Остин запросил $44 млрд на поддержку Украины: на что они пойдут.
- По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.
- Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News.
Читайте также: У республиканцев выдвинули требования к Байдену для продолжения помощи Украине
Комментарии