Лідер демократів хоче ухвалити допомогу Україні в грудні. Згадав Путіна та Сі Цзіньпіна

Лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер хоче схвалити новий пакет військової допомоги Україні на початку грудня. Про це він заявив у листі до законодавців, яке цитує Politico.

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За його словами, допомогу Україні та Ізраїлю необхідно ухвалити вже 4 грудня.

Він закликав демократів активніше взаємодіяти з республіканцями, щоб схвалити законопроєкт.

Політик попередив про "майбутні довгі ночі та дні, а також про можливу роботу на вихідних".

"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна або Сі Цзіньпіна щасливішими зараз, ніж бачити, як США вагаються в нашій підтримці українського народу та його збройних сил. Йдеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, йдеться і про американську безпеку, бо неконтрольований Путін буде натхненним Путіним", – заявив Шумер.

Наприкінці жовтня 2023 року глава Пентагону Остін запросив $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

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