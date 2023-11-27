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Лідер демократів хоче ухвалити допомогу Україні в грудні. Згадав Путіна та Сі Цзіньпіна

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27.11.2023, 06:26
Лідер демократів хоче ухвалити допомогу Україні в грудні. Згадав Путіна та Сі Цзіньпіна - Фото
Чак Шумер (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер хоче схвалити новий пакет військової допомоги Україні на початку грудня. Про це він заявив у листі до законодавців, яке цитує Politico.

За його словами, допомогу Україні та Ізраїлю необхідно ухвалити вже 4 грудня.

Він закликав демократів активніше взаємодіяти з республіканцями, щоб схвалити законопроєкт.

Політик попередив про "майбутні довгі ночі та дні, а також про можливу роботу на вихідних".

"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна або Сі Цзіньпіна щасливішими зараз, ніж бачити, як США вагаються в нашій підтримці українського народу та його збройних сил. Йдеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, йдеться і про американську безпеку, бо неконтрольований Путін буде натхненним Путіним", – заявив Шумер.

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Дмитро Гриниченко
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