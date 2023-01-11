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Лидер партии Шольца раскритиковал Макрона за поставку AMC-10RC Украине. Говорит о "спешке"

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 13:49
Лидер партии Шольца раскритиковал Макрона за поставку AMC-10RC Украине. Говорит о
Ларс Клингбейл (Фото: EPA)

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за "спешку" в поставке легких колесных танков AMC-10RC Украине. Об этом он сообщил в интервью Zeit, которое цитирует Spiegel.

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По его словам, он не знает, почему Макрон торопился в вопросе поставок новых вооружений Украине. 

Он отметил, что безусловно более сильным сигналом для Украины и России было бы, если бы Германия, Франция и США объявили о своем решении по этому поводу одновременно.

Украина и Германия уже несколько месяцев ведут дискуссии о передаче немецких танков Leopard 2, но Берлин отказывается под разными поводами. Киев ведет переговоры о возможной передаче танков с другими странами, которые имеют Leopard в своем распоряжении, но для этого необходимо разрешение правительства канцлера Германии Олафа Шольца, так как ФРГ является страной-производителем.

  • Недавно партнеры объявили о поставках Украине качественно нового оружия: французских колесных танков AMC-10RC, американских БМП Bradley и немецких Marder.
  • Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки.
  • Чехия при этом готовит к передаче Украине новую партию советских танков Т-72.

Читайте также: Убийцы Т-72, броня и ПВО. Как Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Дмитро Гриниченко
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