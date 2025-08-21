Лидер венгерской оппозиции раскритиковал пост президента страны об ударе РФ по Мукачево
Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр раскритиковал президента Венгрии Тамаша Шуйока, который удалил слово "российский" из своего поста о ракетном ударе по городу Мукачево Закарпатской области. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в социальной сети Facebook.
"Мы с глубокой скорбью узнали о российской ракетной атаке на город Мукачево и наших соотечественников-венгров. Желаем раненым скорейшего выздоровления", — написал лидер Тисы.
Он назвал Шуйока "марионеточным президентом, которому должно быть очень стыдно за себя".
Мадьяр вспомнил, что президент Венгрии написал о российской ракетной атаке в своем первоначальном сообщении, а затем удалил слово "российский".
Он также отметил, что министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто следовало бы вызвать российского посла в связи с ракетной атакой.
"Будем надеяться, что Сийярто как министр иностранных дел, который беспокоится о своих согражданах, уже вызвал посла "России, которая никогда не вмешивается во внутренние дела других стран", — написал Мадьяр.
- Впервые за полномасштабную войну россияне атаковали ракетами город Мукачево. Там 19 пострадавших и сильный пожар на предприятии.
- Шуйок выразил соболезнования пострадавшим в результате российской атаки на Мукачево, но менее чем через час он отредактировал пост – вместо "российского ракетного удара" в заметке оставил просто "ракетный удар".
