Лидер венгерской оппозиции раскритиковал пост президента страны об ударе РФ по Мукачево
Петер Мадьяр (Фото: Facebook-аккаунт политика)

Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр раскритиковал президента Венгрии Тамаша Шуйока, который удалил слово "российский" из своего поста о ракетном ударе по городу Мукачево Закарпатской области. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в социальной сети Facebook.

"Мы с глубокой скорбью узнали о российской ракетной атаке на город Мукачево и наших соотечественников-венгров. Желаем раненым скорейшего выздоровления", — написал лидер Тисы.

Он назвал Шуйока "марионеточным президентом, которому должно быть очень стыдно за себя".

Мадьяр вспомнил, что президент Венгрии написал о российской ракетной атаке в своем первоначальном сообщении, а затем удалил слово "российский".

Он также отметил, что министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто следовало бы вызвать российского посла в связи с ракетной атакой.

"Будем надеяться, что Сийярто как министр иностранных дел, который беспокоится о своих согражданах, уже вызвал посла "России, которая никогда не вмешивается во внутренние дела других стран", — написал Мадьяр.

  • Впервые за полномасштабную войну россияне атаковали ракетами город Мукачево. Там 19 пострадавших и сильный пожар на предприятии.
  • Шуйок выразил соболезнования пострадавшим в результате российской атаки на Мукачево, но менее чем через час он отредактировал пост – вместо "российского ракетного удара" в заметке оставил просто "ракетный удар".
