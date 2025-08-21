Лідер угорської опозиції розкритикував пост президента країни щодо удару РФ по Мукачевому

Петер Мадяр (Фото: Facebook-акаунт політика)

Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр розкритикував президента Угорщини Тамаша Шуйока, який видалив слово "російський" зі свого допису про ракетний удар по місту Мукачево Закарпатської області. Допис відповідного змісту він опублікував у соціальній мережі Facebook.

"Ми з глибоким сумом дізналися про російську ракетну атаку на місто Мукачево та наших співвітчизників-угорців. Бажаємо пораненим швидкого одужання", – написав лідер Тиси.

Він назвав Шуйока "маріонетковим президентом, якому має бути дуже соромно за себе".

Мадяр згадав, що президент Угорщини написав про російську ракетну атаку у своєму початковому дописі, а потім видалив слово "російський".

Він також зауважив, що міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто слід було б викликати російського посла у зв’язку з ракетною атакою.

"Сподіватимемося, що Сійярто як міністр закордонних справ, що турбується про своїх співгромадян, вже викликав посла "Росії, яка ніколи не втручається у внутрішні справи інших країн", – написав Мадяр.