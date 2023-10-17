Ликвидировано 800 захватчиков, более 30 единиц бронетехники и 26 артсистем РФ – Генштаб
Силы обороны ликвидировали за сутки 800 российских захватчиков, уничтожили более 30 единиц бронетехники и 26 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 289 430 (+800);
→ танков — 4979 (+14);
→ боевых бронированных машин — 9405 (+20);
→ артиллерийских систем — 6936 (+26);
→ РСЗО — 814;
→ средств ПВО — 547;
→ самолетов — 318;
→ вертолетов — 317;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5291 (+11);
→ крылатых ракет — 1533 (+2);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9293 (+22);
→ специальной техники — 982 (+1).
- 16 октября в ВСУ заявили, что отсутствие российских штурмов на Лиманском направлении является временным, и уже через несколько дней оккупанты, вероятнее всего, возобновят наступление.
- Утром 17 октября военные также сообщили об успешных ударах по вертолетам и оборудованию аэродромов российских войск в районах временно оккупированных Бердянска и Луганска и о вероятном повреждении двух вертолетов на взлетных площадках.
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