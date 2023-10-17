Ліквідовано 800 загарбників, понад 30 одиниць бронетехніки та 26 артсистем РФ – Генштаб
Сили оборони ліквідували за добу 800 російських загарбників, знищили понад 30 одиниць бронетехніки та 26 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 289 430 (+800);
→ танків – 4979 (+14);
→ бойових броньованих машин – 9405 (+20);
→ артилерійських систем – 6936 (+26);
→ РСЗВ – 814;
→ засобів ППО – 547;
→ літаків – 318;
→ гелікоптерів – 317;
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11);
→ крилатих ракет – 1533 (+2);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 9293 (+22);
→ спеціальної техніки – 982 (+1).
- 16 жовтня у ВСУ заявили, що відсутність російських штурмів на Лиманському напрямку є тимчасовою, і вже за кілька днів окупанти, найімовірніше, відновлять наступ.
- Уранці 17 жовтня військові також повідомили про успішні удари по вертольотах та обладнанню аеродромів російських військ у районах тимчасово окупованих Бердянська й Луганська та про ймовірне пошкодження двох вертольотів на злітних майданчиках.
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