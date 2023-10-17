Ліквідовано 800 загарбників, понад 30 одиниць бронетехніки та 26 артсистем РФ – Генштаб

Сили оборони ліквідували за добу 800 російських загарбників, знищили понад 30 одиниць бронетехніки та 26 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 289 430 (+800);

→ танків – 4979 (+14);

→ бойових броньованих машин – 9405 (+20);

→ артилерійських систем – 6936 (+26);

→ РСЗВ – 814;

→ засобів ППО – 547;

→ літаків – 318;

→ гелікоптерів – 317;

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11);

→ крилатих ракет – 1533 (+2);

→ кораблів/катерів – 20;

→ підводних човнів — 1;

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 9293 (+22);

→ спеціальної техніки – 982 (+1).

16 жовтня у ВСУ заявили, що відсутність російських штурмів на Лиманському напрямку є тимчасовою, і вже за кілька днів окупанти, найімовірніше, відновлять наступ.

Уранці 17 жовтня військові також повідомили про успішні удари по вертольотах та обладнанню аеродромів російських військ у районах тимчасово окупованих Бердянська й Луганська та про ймовірне пошкодження двох вертольотів на злітних майданчиках.

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