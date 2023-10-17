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Ліквідовано 800 загарбників, понад 30 одиниць бронетехніки та 26 артсистем РФ – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 08:18
Ліквідовано 800 загарбників, понад 30 одиниць бронетехніки та 26 артсистем РФ – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували за добу 800 російських загарбників, знищили понад 30 одиниць бронетехніки та 26 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 289 430 (+800);
→ танків – 4979 (+14);
→ бойових броньованих машин – 9405 (+20);
→ артилерійських систем – 6936 (+26);
→ РСЗВ – 814;
→ засобів ППО – 547;
→ літаків – 318;
→ гелікоптерів – 317;
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11);
→ крилатих ракет – 1533 (+2);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів — 1;
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 9293 (+22);
→ спеціальної техніки – 982 (+1).

Военные потери армии РФ на 17 октября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ).jpg
  • 16 жовтня у ВСУ заявили, що відсутність російських штурмів на Лиманському напрямку є тимчасовою, і вже за кілька днів окупанти, найімовірніше, відновлять наступ.
  • Уранці 17 жовтня військові також повідомили про успішні удари по вертольотах та обладнанню аеродромів російських військ у районах тимчасово окупованих Бердянська й Луганська та про ймовірне пошкодження двох вертольотів на злітних майданчиках.

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Сергій Бережний
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