Лондон: Риски потери кораблей могут заставить РФ отказаться от блокады экспорта из Украины

Разведка Великобритании прогнозирует, что из-за рисков дальнейшего поражения украинскими силами Черноморского флота РФ оккупанты могут отказаться от идеи блокады украинского экспорта.

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"Риск дальнейших военных потерь и ужасающих политических последствий открытого нападения российских военно-морских сил на торговое судоходство, скорее всего, перевесит какие-либо выгоды от попытки осуществить блокаду торговли в Украине", – говорится в возведении британской разведки.

В Лондоне утверждают, что после серии украинских ударов в августе и сентябре российский Черноморский флот, скорее всего, удвоил оборону.

Россияне перевели много своих кораблей и подлодок, способных нести крылатые ракеты, из Севастополя дальше на восток – например, в Новороссийск.

Как отметили в разведке Британии, с июля 2022 года Украина получила инициативу в северо-западной части Черного моря, заставив ЧФ РФ защищаться от БпЛА, морских дронов и ракетных атак, а также от спецопераций.

Однако ЧФ РФ в основном продолжал тренировки, обслуживание и защиту своего флота, одновременно запуская крылатые ракеты по Украине. Почти наверняка он может продолжать это делать с восточной части Черного моря, добавили в разведке.

11 октября появились сообщения, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам произошел взрыв на корабле "Павел Державин". Выдвигались версии, что он якобы подорвался на "неизвестной мине".

13 октября у берегов Севастополя во временно оккупированном Крыму утром раздался взрыв, после чего появились видео с военным кораблем ЧФ РФ, за которым виден шлейф дыма, писали местные ресурсы.

Сегодня в ВМС сообщили, что 13 октября был поражен российский большой патрульный корабль "Павел Державин" и буксирное судно "Профессор Николай Муру" рядом с временно оккупированным Севастополем.

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