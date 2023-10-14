Лондон: Ризики втрати кораблів можуть змусити РФ відмовитись від блокади експорту з України

Розвідка Великої Британії прогнозує, що через ризики подальшого ураження українськими силами Чорноморського флоту РФ окупанти можуть відмовитись від ідеї блокади українського експорту.

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"Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відкритого нападу російських військово-морських сил на торгове судноплавство, найімовірніше, переважить будь-які вигоди від спроби здійснити блокаду торгівлі в Україні", – йдеться у зведенні британської розвідки.

В Лондоні стверджують, що після серії українських ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот, найімовірніше, подвоїв свою оборону.

Росіяни перевели багато своїх кораблів та підводних човнів, здатних нести крилаті ракети, із Севастополя далі на схід – наприклад, до Новоросійська.

Як наголосили у розвідці Британії, з липня 2022 року Україна отримала ініціативу в північно-західній частині Чорного моря, змусивши ЧФ РФ захищатися від БпЛА, морських дронів і ракетних атак, а також від спецоперацій.

Однак ЧФ РФ здебільшого продовжував тренування, обслуговування та захист свого флоту, одночасно запускаючи крилаті ракети по Україні. Майже напевно він може продовжувати це робити зі східної частини Чорного моря, додали в розвідці.

11 жовтня з'явилися повідомлення, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин був вибух на кораблі "Павел Державин". Висувалися версії, що він нібито підірвався на "невідомій міні".

13 жовтня біля берегів Севастополя у тимчасово окупованому Криму вранці пролунав вибух, після чого з'явилися відео з військовим кораблем ЧФ РФ, за яким видно шлейф диму, писали місцеві ресурси.

Сьогодні у ВМС повідомили, що 13 жовтня було уражено російський великий патрульний корабель "Павел Державин" та буксирне судно "Профессор Николай Муру" поряд з тимчасово окупованим Севастополем.

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