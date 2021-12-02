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Лукашенко: Мы с Путиным родные братья и видим мир одинаково

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 16:27
Лукашенко: Мы с Путиным родные братья и видим мир одинаково - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко сказал, что он и президент РФ Владимир Путин "родные братья" и у них общий взгляд на мир. Заявление прозвучало в интервью российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

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"Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья", – сказал Лукашенко.

Лукашенко несколько раз в ходе интервью подчеркнул, что они с Путиным видят основные проблемы одинаково. 

"Мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково", – сказал он.

Ранее сообщалось, что во время интервью РИА Новости Лукашенко объявил о планах провести на границе с Украиной военные учения вместе с Россией. 

  • Европарламент обсуждает возможность выдвинуть против диктатора Беларуси Александра Лукашенко обвинения, которые будет рассматривать международный трибунал.
  • 29 ноября 2021 года Лукашенко заявил, что "не останется в стороне", если на Донбассе "вспыхнет война", и прозрачно намекнул, кого он поддержит.
  • 30 ноября Лукашенко сказал, что не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия, и что он договорился с Путиным о визите в оккупированный Россией Крым.
Сергей Бережной
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владимир путин александр лукашенко интервью авторитаризм
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