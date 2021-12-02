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Совместно с Россией: Лукашенко объявил о военных учениях на границе с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 13:35
Совместно с Россией: Лукашенко объявил о военных учениях на границе с Украиной - Фото
Александр Лукашенко на военном параде в Минске (Фото: Sergei Gapon/ЕРА)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко объявил о планах провести на границе с Украиной военные учения вместе с Россией. Он сказал об этом 2 декабря в интервью российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости. 

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"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, беларуско-украинской границе", – сказал Лукашенко.

По словам беларуского диктатора, учения пройдут "в два этапа в ближайшие пару месяцев". Хотя планы учений еще только разрабатываются, но "первый этап точно мы зимой проведем", - добавил он.

Ранее о планах проведения подобных учений заявлял глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин. 

Сообщение прозвучало на фоне наращивания антиукраинской пропаганды в России и усиления опасений о возможности нового прямого военного вторжения России в Украину. 

  • 29 ноября 2021 года Лукашенко заявил, что "не останется в стороне", если на Донбассе "вспыхнет война", и прозрачно намекнул, кого он поддержит.
  • 30 ноября Лукашенко сказал, что не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия.
  • Россия начала зимние военные учения возле восточной границы Украины.

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Сергей Бережной
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граница беларусь учения эскалация александр лукашенко
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