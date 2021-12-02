Совместно с Россией: Лукашенко объявил о военных учениях на границе с Украиной

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко объявил о планах провести на границе с Украиной военные учения вместе с Россией. Он сказал об этом 2 декабря в интервью российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

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"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, беларуско-украинской границе", – сказал Лукашенко.

По словам беларуского диктатора, учения пройдут "в два этапа в ближайшие пару месяцев". Хотя планы учений еще только разрабатываются, но "первый этап точно мы зимой проведем", - добавил он.

Ранее о планах проведения подобных учений заявлял глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Сообщение прозвучало на фоне наращивания антиукраинской пропаганды в России и усиления опасений о возможности нового прямого военного вторжения России в Украину.

Европарламент обсуждает возможность выдвинуть против диктатора Беларуси Александра Лукашенко обвинения, которые будет рассматривать международный трибунал.

29 ноября 2021 года Лукашенко заявил, что "не останется в стороне", если на Донбассе "вспыхнет война", и прозрачно намекнул, кого он поддержит.

30 ноября Лукашенко сказал, что не исключает размещения в Беларуси российского ядерного оружия.

Россия начала зимние военные учения возле восточной границы Украины.

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Сергей Бережной

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