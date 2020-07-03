Лукашенко: Нам завидуют наши братья-россияне, украинцы

Граждане России и Украины завидуют беларусам, поскольку те живут "в безопасной и спокойной стране". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он напомнил, что 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы.
"Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами... Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось", - подчеркнул Лукашенко.
При этом в своей речи он не сослался ни на один соцопрос о "зависти россиян и украинцев".
Лукашенко также добавил, что "уже наработался и наелся этой президентской доли".
Читайте также: Лукашенко перед выборами: У нас нет Пашинянов и Зеленских, майданов не будет