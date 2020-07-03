Лукашенко: Нам завидуют наши братья-россияне, украинцы

Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

Граждане России и Украины завидуют беларусам, поскольку те живут "в безопасной и спокойной стране". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны.

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Он напомнил, что 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы.

"Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами... Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось", - подчеркнул Лукашенко.

При этом в своей речи он не сослался ни на один соцопрос о "зависти россиян и украинцев".

Лукашенко также добавил, что "уже наработался и наелся этой президентской доли".

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

назначил Оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому было отказано в регистрации как потенциального кандидата в президенты Беларуси, передает Радио Свобода. В Центризберкоме аргументировали отказ тем, что блогер отбывал 15 дней ареста и не мог представить документы лично. Вместо Тихановского потенциальным кандидатом стала его жена Светлана.

29 мая на предвыборном пикете его жены Тихановского и еще 9 человек задержали. Лукашенко рассказал об обстоятельствах задержания за четыре часа до его совершения, передает Радио Свобода.

18 июня потенциальный противник на выборах нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. У Лукашенко заявили, что Бабарико якобы управляют из России.

нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико был задержан и доставлен на допрос по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. У Лукашенко заявили, что Бабарико якобы управляют из России. На следующий день в центре Минска прошла массовая акция против арестов оппозиционных политиков.

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