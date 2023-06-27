Лукашенко скомандовал полную боевую готовность после мятежа в России

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что приказал привести армию в "полную боевую готовность". Об этом он сказал во время торжественного выступления в Минске.

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На мероприятии, главной официальной целью которого было вручение генеральских погонов военнослужащим Беларуси, Лукашенко заявил, что им были "отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность".

Перед этим диктатор прокомментировал попытку вооруженного мятежа в России и сказал, что ему "было больно наблюдать за событиями".

"Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", – сказал Лукашенко.

Перед началом выступления Лукашенко в соцсетях появились неподтвержденные сообщения, что частный самолет главаря российской террористической группировки Евгения Пригожина приземлился в Минске.

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