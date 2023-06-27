Лукашенко скомандував повну бойову готовність після заколоту в Росії
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що наказав привести армію у "повну бойову готовність". Про це він сказав під час урочистого виступу у Мінську.
На заході, головною офіційною метою якого було вручення генеральських погонів військовослужбовцям Білорусі, Лукашенко заявив, що їм було "віддано всі розпорядження щодо приведення армії у повну бойову готовність".
Перед цим диктатор прокоментував спробу збройного заколоту в Росії та сказав, що йому "було боляче спостерігати за подіями".
"Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що батьківщина одна", – сказав Лукашенко.
Перед початком виступу Лукашенка у соцмережах з'явилися непідтверджені повідомлення, що приватний літак ватажка російського терористичного угрупування Євгена Пригожина приземлився у Мінську.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок ПВК Вагнера Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна Пєсков повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці події показують "слабкість" і "крихкість" російського режиму, але не варто недооцінювати РФ.
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