RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Лукашенко скомандував повну бойову готовність після заколоту в Росії

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 11:11
Лукашенко скомандував повну бойову готовність після заколоту в Росії - Фото
Офіційний виступ Олександра Лукашенка (Фото - Telegram Пул первого)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що наказав привести армію у "повну бойову готовність". Про це він сказав під час урочистого виступу у Мінську.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На заході, головною офіційною метою якого було вручення генеральських погонів військовослужбовцям Білорусі, Лукашенко заявив, що їм було "віддано всі розпорядження щодо приведення армії у повну бойову готовність".

Перед цим диктатор прокоментував спробу збройного заколоту в Росії та сказав, що йому "було боляче спостерігати за подіями".

"Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що батьківщина одна", – сказав Лукашенко.

Перед початком виступу Лукашенка у соцмережах з'явилися непідтверджені повідомлення, що приватний літак ватажка російського терористичного угрупування Євгена Пригожина приземлився у Мінську.

Читайте також: США не знають, де зараз знаходяться основні сили групи Вагнера та сам Пригожин – Кірбі

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬОлександр лукашенковійськовий заколотЄвген Пригожин
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 