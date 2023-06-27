Лукашенко скомандував повну бойову готовність після заколоту в Росії

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що наказав привести армію у "повну бойову готовність". Про це він сказав під час урочистого виступу у Мінську.

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На заході, головною офіційною метою якого було вручення генеральських погонів військовослужбовцям Білорусі, Лукашенко заявив, що їм було "віддано всі розпорядження щодо приведення армії у повну бойову готовність".

Перед цим диктатор прокоментував спробу збройного заколоту в Росії та сказав, що йому "було боляче спостерігати за подіями".

"Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що батьківщина одна", – сказав Лукашенко.

Перед початком виступу Лукашенка у соцмережах з'явилися непідтверджені повідомлення, що приватний літак ватажка російського терористичного угрупування Євгена Пригожина приземлився у Мінську.

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