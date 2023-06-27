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Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от своих требований по Шойгу и Герасимову

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 18:22
Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от своих требований по Шойгу и Герасимову - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что после нескольких раундов переговоров главарь российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин в итоге отказался от своих требований выдать ему министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом сообщает беларуское пропагандистское агентство Белта.

Следующее условие, о выполнении которого, по словам Лукашенко, договорились обе стороны, – это остановка дальнейшего движения колонны на Москву под гарантии главы ФСБ Бортникова о том, что по колонне не будут открывать огонь, а Группа Вагнера сможет уйти в Беларусь.

Также беларуский диктатор опроверг информацию о том, что на территории Беларуси строится полевой лагерь для боевиков Пригожина.

  • 24 июня главарь террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенкодоговорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
  • В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.
  • Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.
Вадим Ребрина
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