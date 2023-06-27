Лукашенко заявив, що Пригожин відмовився від своїх вимог щодо Шойгу та Герасимова

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що після кількох раундів переговорів ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євген Пригожин у результаті відмовився від своїх вимог видати йому міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція Белта.

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Наступна умова, про виконання якої, за словами Лукашенка, домовилися обидві сторони, – це зупинка подальшого руху колони на Москву під гарантії голови ФСБ Бортнікова про те, що по колоні не відкриватимуть вогонь, а Група Вагнера зможе піти в Білорусь.

Також білоруський диктатор спростував інформацію, що на території Білорусі будується польовий табір для бойовиків Пригожина.

24 червня ватажок терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Ввечері того самого дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає.

Сьогодні, 27 червня, голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.

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