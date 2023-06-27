Лукашенко заявив, що Пригожин відмовився від своїх вимог щодо Шойгу та Герасимова
27.06.2023, 18:22
Олександр Лукашенко (фото - ЕРА)
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що після кількох раундів переговорів ватажок російської терористичної організації "Група Вагнера" Євген Пригожин у результаті відмовився від своїх вимог видати йому міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція Белта.
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Наступна умова, про виконання якої, за словами Лукашенка, домовилися обидві сторони, – це зупинка подальшого руху колони на Москву під гарантії голови ФСБ Бортнікова про те, що по колоні не відкриватимуть вогонь, а Група Вагнера зможе піти в Білорусь.
Також білоруський диктатор спростував інформацію, що на території Білорусі будується польовий табір для бойовиків Пригожина.
- 24 червня ватажок терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- Ввечері того самого дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
- У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає.
- Сьогодні, 27 червня, голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.
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