Луценко отреагировал на уголовное дело НАБУ о "злоупотреблениях"

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отреагировал на информацию об открытии Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) уголовного дела против него. Реакция Луценко изложена на его странице в Facebook.
"Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта - неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю", - уточнил он.
Комментируя производство, Луценко иронически подметил: "Ничего не скажешь - масштабное дело".
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