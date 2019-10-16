Луценко отреагировал на уголовное дело НАБУ о "злоупотреблениях"

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отреагировал на информацию об открытии Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) уголовного дела против него. Реакция Луценко изложена на его странице в Facebook.

"Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта - неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю", - уточнил он.

Комментируя производство, Луценко иронически подметил: "Ничего не скажешь - масштабное дело".

Сегодня стало известно, что НАБУ ело открыто на основании решения Соломенского райсуда Киева, который обязал бюро начать расследование. открыло производство по факту возможных злоупотреблений властью со стороны Луценко. Это д

Ранее по заявлению нардепа дело против Луценко открыли в ГБР.

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