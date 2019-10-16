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Луценко отреагировал на уголовное дело НАБУ о "злоупотреблениях"

Луценко отреагировал на уголовное дело НАБУ о "злоупотреблениях" - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.10.2019, 21:33

Зарегистрировать производство против экс-генпрокурора НАБУ ранее обязал суд

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отреагировал на информацию об открытии Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) уголовного дела против него. Реакция Луценко изложена на его странице в Facebook.

"Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта - неизменна. Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я будто бы не вынес выговор заместителю", - уточнил он.

Комментируя производство, Луценко иронически подметил: "Ничего не скажешь - масштабное дело".

  • Сегодня стало известно, что НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений властью со стороны Луценко. Это дело открыто на основании решения Соломенского райсуда Киева, который обязал бюро начать расследование.
  • Ранее по заявлению нардепа дело против Луценко открыли в ГБР.

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