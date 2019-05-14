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14.05.2019, 18:46

Луценко провел встречу с Зеленским в офисе Квартала 95

Луценко провел встречу с Зеленским в офисе Квартала 95 - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обсуждали якобы работу правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры

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В субботу, 11 мая генпрокурор Юрий Луценко провел двухчасовую встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии Bihus.info сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Официальная встреча по приглашению новоизбранного президента с генпрокурором", - сказала Сарган.

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Встреча проходила в офисе Зеленского и Квартала 95 в Киеве на Белорусской. Продолжалась она около двух часов и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры.

Ранее Зеленский заявлял, что Луценко не останется на своей должности.

Как известно, адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался встретиться в Киеве с Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко.

Лещенко объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах сохранения должности дезинформировал генпрокурор Луценко.

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Теги: Владимир Зеленский, юрий луценко, встреча, Квартал 95
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