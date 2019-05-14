Луценко провел встречу с Зеленским в офисе Квартала 95

В субботу, 11 мая генпрокурор Юрий Луценко провел двухчасовую встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии Bihus.info сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Официальная встреча по приглашению новоизбранного президента с генпрокурором", - сказала Сарган.
Встреча проходила в офисе Зеленского и Квартала 95 в Киеве на Белорусской. Продолжалась она около двух часов и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры.
Ранее Зеленский заявлял, что Луценко не останется на своей должности.
Как известно, адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался встретиться в Киеве с Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко.
Лещенко объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах сохранения должности дезинформировал генпрокурор Луценко.