Ляшко уходит в оппозицию к "узурпатору" Зеленскому

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что готов перейти в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил во время внеочередного заседания Верховной Рады, передает Укринформ.

"Зеленский предлагает возглавить коррупцию, консервировать ее и управлять ею. Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому", - сказал Ляшко.

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Вчера, 21 мая, лидер Радикальной партии пытался вести стрим со встречи глав парламентских фракций с президентом о роспуске Рады, но его не пустили на заседание с телефоном. На это он заявил, что охрана в Верховной Раде "прячет от людей коррупцию".

Сегодня, 22 мая, прошло внеочередное пленарное заседание Рады. Во время открытия заседаний спикер парламента Андрей Парубий заявил, что указ президента о роспуске Верховной Рады противоречит Конституции, а его автор будет нести ответственность по закону.

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