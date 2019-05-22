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22.05.2019, 14:55

Ляшко уходит в оппозицию к "узурпатору" Зеленскому

Ляшко уходит в оппозицию к "узурпатору" Зеленскому - Фото
Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Радикальной партии сказал, что президент "предлагает возглавить коррупцию"

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что готов перейти в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил во время внеочередного заседания Верховной Рады, передает Укринформ

"Зеленский предлагает возглавить коррупцию, консервировать ее и управлять ею. Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому", - сказал Ляшко.

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Вчера, 21 мая, лидер Радикальной партии пытался вести стрим со встречи глав парламентских фракций с президентом о роспуске Рады, но его не пустили на заседание с телефоном. На это он заявил, что охрана в Верховной Раде "прячет от людей коррупцию".

Сегодня, 22 мая, прошло внеочередное пленарное заседание Рады. Во время открытия заседаний спикер парламента Андрей Парубий заявил, что указ президента о роспуске Верховной Рады противоречит Конституции, а его автор будет нести ответственность по закону. 

Читайте также: Закон Зеленского подан с грубым нарушением регламента - Парубий

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Теги: Радикальная партия, оппозиция, олег ляшко, Владимир Зеленский
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