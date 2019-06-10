Ляшко показал топ-10 списка Радикальной партии на выборы

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 10 июня, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на съезде своей политической силы огласил первую десятку списка партии под внеочередные выборы 21 июля.

Первая десятка выглядит так:

1. Олег Ляшко

2. Виктор Галасюк - заместитель Ляшко по вопросам экономической политики

3. Андрей Лозовый - нардеп от РП

4. Инга Маковецкая - заместитель главы Черновецкого облсовета

5. Иван Савка - полковник ВСУ

6. Олег Оверьянов - руководитель исполкома РП

7. Сергей Скуратовский - руководитель Киевской областной организации РП

8. Дмитрий Линько - нардеп от РП

9. Алена Кошелева - нардеп от РП

10. Виктор Вовк - заместитель лидера РП

Ранее назвали первую десятку партии Петра Порошенко Европейская солидарность, пятерку от партии Юлии Тимошенко Батькивщина и первую сотню партии Владимира Зеленского Слуга народа.

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