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10.06.2019, 11:51

Ляшко показал топ-10 списка Радикальной партии на выборы

Ляшко показал топ-10 списка Радикальной партии на выборы - Фото
Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В списке - нардепы и руководители подразделений Радикальной партии

Сегодня, 10 июня, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на съезде своей политической силы огласил первую десятку списка партии под внеочередные выборы 21 июля.

Первая десятка выглядит так:

1. Олег Ляшко
2. Виктор Галасюк - заместитель Ляшко по вопросам экономической политики
3. Андрей Лозовый - нардеп от РП
4. Инга Маковецкая - заместитель главы Черновецкого облсовета
5. Иван Савка - полковник ВСУ
6. Олег Оверьянов - руководитель исполкома РП
7. Сергей Скуратовский - руководитель Киевской областной организации РП
8. Дмитрий Линько - нардеп от РП
9. Алена Кошелева - нардеп от РП
10. Виктор Вовк - заместитель лидера РП

Ранее назвали первую десятку партии Петра Порошенко Европейская солидарностьпятерку от партии Юлии Тимошенко Батькивщина и первую сотню партии Владимира Зеленского Слуга народа

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Теги: верховная рада, выборы, Радикальная партия, олег ляшко
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