"Люди его ценили и выбрали". У Зеленского отреагировали на смерть Кернеса

Личность умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса может неоднозначно оцениваться, но харьковчане его ценили и выбрали править городом. Об этом говорится в заявлении Офиса президента по поводу смерти Кернеса.

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В ОП заявили, что Кернес прошел такой жизненный путь, который исключает однозначность в его оценках. Однако добавили, что как мэр он "работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции".

"Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", – написали в ОП.

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В ОП надеются, что следующий мэр сможет обеспечить качество управления городом и такую же социально ориентированную политику. "Это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе", – добавили в ведомстве.

В Офисе Зеленского также выразили соболезнования близким Кернеса и харьковчанам.

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Марк Сировой

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