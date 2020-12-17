"Люди его ценили и выбрали". У Зеленского отреагировали на смерть Кернеса
Личность умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса может неоднозначно оцениваться, но харьковчане его ценили и выбрали править городом. Об этом говорится в заявлении Офиса президента по поводу смерти Кернеса.
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В ОП заявили, что Кернес прошел такой жизненный путь, который исключает однозначность в его оценках. Однако добавили, что как мэр он "работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции".
"Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", – написали в ОП.
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В ОП надеются, что следующий мэр сможет обеспечить качество управления городом и такую же социально ориентированную политику. "Это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе", – добавили в ведомстве.
В Офисе Зеленского также выразили соболезнования близким Кернеса и харьковчанам.
- 6 сентября 2020-го Кернеса увезли в Германию лечить от COVID-19.
- На местных выборах его переизбрали мэром Харькова. 9 декабря Кернес был зарегистрирован мэром, несмотря на отсутствие.
- 11 декабря в мэрии заявили, что у Кернеса отказали почки.
- Сегодня ночью Кернес умер из-за осложнений после COVID-19. В городе объявили трехдневный траур.
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