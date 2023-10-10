Маккарти готов вернуться на должность спикера Палаты представителей – Bloomberg

Экс-спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что готов вернуться на должность, если этого захочет Республиканская партия. Об этом сообщает Bloomberg.

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Маккарти постарался не объявлять о своей кандидатуре на должность спикера, но призвал американских законодателей делать то, что "лучше для страны", передают журналисты.

Он заявил, что его поддерживают 96% республиканцев Палаты представителей и что "неправильно", что 4% членов партии "работали с демократами", чтобы сместить его.

Журналисты в очередной раз отмечают, что Палата представителей не может одобрить выделение новой помощи Украине и Израилю или заниматься какими-либо другими делами до тех пор, пока не будет назначен новый спикер.





Во время голосования отставку спикера поддержали 216 законодателей, против проголосовали 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти от должности, это ультраправые сторонники 45-го президента США



В Белом доме Ранее Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти от должности спикера. Это первый подобный случай в истории США. Теперь необходимо будет выбрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности.Во время голосования отставку спикера поддержали 216 законодателей, против проголосовали 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти от должности, это ультраправые сторонники 45-го президента США Дональда Трампа – Мэтт Гетц, Эли Крейн, Энди Биггс, Кен Бак, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл. Сам Маккарти сказал , что многим голосовавшим против него республиканцам он помог избраться в Конгресс.В Белом доме заявили , что, несмотря на происходящее в Конгрессе, большинство законодателей продолжают поддерживать Украину.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более десяти республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, пишет Washington Post.

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