RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Маккарті готовий повернутися на посаду спікера Палати представників – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 09:49
Маккарті готовий повернутися на посаду спікера Палати представників – Bloomberg - Фото
Кевін Маккарті (Скриншот)

Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду, якщо цього захоче Республіканська партія. Про це повідомляє Bloomberg.

Маккарті постарався не оголошувати про свою кандидатуру на посаду спікера, але закликав американських законодавців робити те, що "краще для країни", передають журналісти.

Він заявив, що його підтримують 96% республіканців Палати представників і що "неправильно", що 4% членів партії "працювали з демократами", щоб змістити його.

Журналісти вкотре зазначають, що Палата представників не може схвалити виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю або займатися будь-якими іншими справами доти, доки не буде призначено нового спікера.

Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади.

Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа – Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав, що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу.

У Білому домі заявили, що, попри те, що відбувається в Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.
  • Гетц був одним із понад десяти республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.
  • Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, пише Washington Post.

Читайте також: Відставка Маккарті. Розгляд нової допомоги Україні відкладається на невизначений термін

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
палата представниківкевін маккарті
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 