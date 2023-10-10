Маккарті готовий повернутися на посаду спікера Палати представників – Bloomberg

Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду, якщо цього захоче Республіканська партія. Про це повідомляє Bloomberg.

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Маккарті постарався не оголошувати про свою кандидатуру на посаду спікера, але закликав американських законодавців робити те, що "краще для країни", передають журналісти.

Він заявив, що його підтримують 96% республіканців Палати представників і що "неправильно", що 4% членів партії "працювали з демократами", щоб змістити його.

Журналісти вкотре зазначають, що Палата представників не може схвалити виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю або займатися будь-якими іншими справами доти, доки не буде призначено нового спікера.





Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США



У Білому домі Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади.Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа – Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав , що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу.У Білому домі заявили , що, попри те, що відбувається в Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.

Гетц був одним із понад десяти республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.

Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, пише Washington Post.

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